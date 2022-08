Entra in una casa con la maglia del Psg e spara: arrestato ex centrocampista dell’Hellas Verona (Di mercoledì 17 agosto 2022) L’ex Hellas Verona Ezequiel Cirigliano è stato arrestato per violazione di domicilio, rapina a mano armata e porto abusivo di “arma da guerra“. Il centrocampista è stato fermato a Buenos Aires: secondo l’accusa, Cirigliano con indosso la maglia del Paris Saint-Germain è Entrato in un casa nel quartiere di Caseros e una volta colto sul fatto dai proprietari, ha iniziato a sparare con un pistola. Come riporta La Gazzetta dello Sport, era armato di un revolver 9 millimetri: aveva undici proiettili nel caricatore e uno nella camera da fuoco. Il 30enne è stato arrestato dalla polizia e ora è detenuto nel commissariato di “Tres de Febrero”. Cirigliano, però, al momento nega ogni accusa. Qualche anno fa era considerato una promessa del calcio argentino: con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) L’ex HellasEzequiel Cirigliano è statoper violazione di domicilio, rapina a mano armata e porto abusivo di “arma da guerra“. Ilè stato fermato a Buenos Aires: secondo l’accusa, Cirigliano con indosso ladel Paris Saint-Germain èto in unnel quartiere di Caseros e una volta colto sul fatto dai proprietari, ha iniziato are con un pistola. Come riporta La Gazzetta dello Sport, era armato di un revolver 9 millimetri: aveva undici proiettili nel caricatore e uno nella camera da fuoco. Il 30enne è statodalla polizia e ora è detenuto nel commissariato di “Tres de Febrero”. Cirigliano, però, al momento nega ogni accusa. Qualche anno fa era considerato una promessa del calcio argentino: con ...

