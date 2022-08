Davide Donadei beccato con un'ex di Amici, la reazione scomposta dell'ex Chiara Rabbi (Di mercoledì 17 agosto 2022) Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono detti addio poche settimane fa. Lui non ha perso neppure un minuto e si è subito lanciato tra le braccia di un'ex storica di Amici. Vediamo come ha reagito Chiara. Da quando esiste 'Uomini e Donne' si sono fermate decine e decine di coppie. La maggior parte di queste è scoppiata, altre invece sono ancora in piedi. Alla prima categoria appartiene la coppia formata da Davide Donadei e Chiara Rabbi. I due si sono lasciati tra fine luglio e inizio agosto. O almeno è solo quindici giorni fa che ha iniziato a circolare la notizia del loro addio. I dettagli non si conoscono, anche se qualcuno sussurra che sia stato Davide a lasciare Chiara. I più ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 17 agosto 2022)si sono detti addio poche settimane fa. Lui non ha perso neppure un minuto e si è subito lanciato tra le braccia di un'ex storica di. Vediamo come ha reagito. Da quando esiste 'Uomini e Donne' si sono fermate decine e decine di coppie. La maggior parte di queste è scoppiata, altre invece sono ancora in piedi. Alla prima categoria appartiene la coppia formata da. I due si sono lasciati tra fine luglio e inizio agosto. O almeno è solo quindici giorni fa che ha iniziato a circolare la notizia del loro addio. I dettagli non si conoscono, anche se qualcuno sussurra che sia statoa lasciare. I più ...

MondoTV241 : Uomini e Donne, Davide Donadei avvistato con Arianna di Amici, flirt in corso? #DavideDonadei #AriannaGianfelici… - Novella_2000 : L'ex tronista Davide Donadei avvistato in compagnia di un'ex allieva di Amici (VIDEO) - IsaeChia : #UominieDonne, una fan lancia una precisa accusa a Davide Donadei: la veemente reazione di Chiara Rabbi L’ex corte… - ParliamoDiNews : Uomini e Donne, Chiara Rabbi delusa da Davide Donadei/ Che sia per il flirt con Giulia Paglianiti? #ChiaraRabbi… - infoitcultura : Chiara Rabbi furiosa: Davide Donadei non mi ha trattato come una schiava e non mi ha sfruttato -