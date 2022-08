Botta e risposta sul “Credo” tra Salvini e l’Avvenire: “E’ un atto laico di fede”. Il direttore del quotidiano: “Necessaria coerenza” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dopo il lancio dello slogan che accompagnerà il leader della Lega in questa campagna elettorale, la questione del “Credo” è al centro di un Botta e risposta tra Matteo Salvini e il quotidiano della Cei Avvenire. “Si fa presto a dire ‘Credo’ ma non senza conseguenze”, sottolineava martedì un commento a firma di don Giuseppe Lorizio, teologo della Pontificia Università Lateranense, dalle pagine di Avvenire. L’accusa che viene mossa a Matteo Salvini è quella di strumentalizzare la religione a fini elettorali. Così il quotidiano della Cei ha voluto mettere i puntini sulle i. “Non è difficile pensare che dietro la scelta di un leader politico attento agli umori dei molti, in questo caso Matteo Salvini, vi sia un’accurata indagine sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dopo il lancio dello slogan che accompagnerà il leader della Lega in questa campagna elettorale, la questione del “” è al centro di untra Matteoe ildella Cei Avvenire. “Si fa presto a dire ‘’ ma non senza conseguenze”, sottolineava martedì un commento a firma di don Giuseppe Lorizio, teologo della Pontificia Università Lateranense, dalle pagine di Avvenire. L’accusa che viene mossa a Matteoè quella di strumentalizzare la religione a fini elettorali. Così ildella Cei ha voluto mettere i puntini sulle i. “Non è difficile pensare che dietro la scelta di un leader politico attento agli umori dei molti, in questo caso Matteo, vi sia un’accurata indagine sul ...

