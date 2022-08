Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 agosto 2022)DEL 16 AGOSTOORE 7.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MARTEDì DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO NESSUNA CRITICITA’ DA SEGNALARE AL MOMENTOSIA SULLE CONSOLARI CHE SU TUTTO IL RACCORDO ANULARE PER IL TRASPORTO PUBBLICO DISAGI NELLA GIORNATA DI OGGI ACENTRO CHIUSE ENTRAMBE VIA MILANO E VIA DEWL TRAFORO PER CONSENTIRE LE RIPRESE CINEMATOGRAFICHE CON DEVIAZIONE DI ALCUNE LINEE BUS DI ZONA SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO NORMALE ORARIO FESTIVO PER LA RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO. PRIME E ULTIME CORSE METRO B E C ALLE 5.30 ALLE 23.30. SULLA LINEA A L’ULTIMA CORSA SARÀ ALLE 21 PER I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; ATTIVA LA LINEA BUS SOSTITUTIVA ...