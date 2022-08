Verona, in arrivo Cabal (Di martedì 16 agosto 2022) Come riportato da Sky Sport, è vicino l'arrivo di Juan Cabal al Verona. Arriva dal Nacional per circa 4 milioni di euro più... Leggi su calciomercato (Di martedì 16 agosto 2022) Come riportato da Sky Sport, è vicino l'di Juanal. Arriva dal Nacional per circa 4 milioni di euro più...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Verona, in arrivo Juan Cabal dall'Atletico Nacional Per il difensore colombiano affare da 4 milio… - sportli26181512 : Verona, è fatta per Cabal dell'Atletico Nacional: 4 milioni più bonus: Il club gialloblù ha chiuso per l'arrivo del… - sportli26181512 : Verona, in arrivo Cabal: Come riportato da Sky Sport, è vicino l'arrivo di Juan Cabal al Verona. Arriva dal Naciona… - STnews365 : Hellas Verona: in arrivo Juan Cabal. Il difensore colombiano è pronto a sbarcare in gialloblu. #Calcio… - YBah96 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO Verona, in arrivo Juan Cabal dall'Atletico Nacional Per il difensore colombiano affare da 4 milioni +bonus… -