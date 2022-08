Vele d'epoca, dal 9 settembre l'International Hannibal Classic a Monfalcone (Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago. (Adnkronos) - Per il sesto anno consecutivo le Vele d'epoca si sfidano nel Golfo di Trieste, al largo di Monfalcone, in occasione dell'International Hannibal Classic - Memorial Sergio Sorrentino, terza tappa della Coppa Aive dell'Adriatico. La manifestazione, in programma dal 9 all'11 settembre 2022, è organizzata dallo Yacht Club Monfalcone in collaborazione con lo Yacht Club Adriaco di Trieste. La flotta, ospitata presso il Marina Monfalcone, main sponsor dell'evento, disputerà due prove in mare su percorsi a triangolo. Tra le coppe in palio il “Trofeo dei due guidoni”. Prevista una conferenza sulla “Storia delle stazze veliche e delle classi metriche”. L'International Hannibal ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago. (Adnkronos) - Per il sesto anno consecutivo led'si sfidano nel Golfo di Trieste, al largo di, in occasione dell'- Memorial Sergio Sorrentino, terza tappa della Coppa Aive dell'Adriatico. La manifestazione, in programma dal 9 all'112022, è organizzata dallo Yacht Clubin collaborazione con lo Yacht Club Adriaco di Trieste. La flotta, ospitata presso il Marina, main sponsor dell'evento, disputerà due prove in mare su percorsi a triangolo. Tra le coppe in palio il “Trofeo dei due guidoni”. Prevista una conferenza sulla “Storia delle stazze veliche e delle classi metriche”. L'...

fisco24_info : Vele d'epoca, dal 9 settembre l'International Hannibal Classic a Monfalcone: (Adnkronos) - Per il sesto anno consec… - italiaserait : Vele d’epoca, dal 9 settembre l’International Hannibal Classic a Monfalcone - franconemarisa : Vele d’epoca a Imperia, progetto varato. Spesa prevista: 368 mila euro - senzatregua1 : RT @NauticaReport: Torna a Monfalcone, dal 9 all'11 settembre 2022 l'International Hannibal Classic per vele d'epoca - NauticaReport : Torna a Monfalcone, dal 9 all'11 settembre 2022 l'International Hannibal Classic per vele d'epoca… -