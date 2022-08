Ucraina: seconda nave in Italia, cargo con soia a Ravenna (Di martedì 16 agosto 2022) È a Ravenna, in attesa di entrare in porto, la seconda nave cargo che dall'Ucraina raggiunge l'Italia dopo lo sblocco diplomatico dell'intesa di Istanbul, a fine luglio, per il trasporto sicuro di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 16 agosto 2022) È a, in attesa di entrare in porto, lache dall'raggiunge l'dopo lo sblocco diplomatico dell'intesa di Istanbul, a fine luglio, per il trasporto sicuro di ...

Eurosport_IT : SIAMO D'ARGENTO NEL LIBERO COMBINATO ?????? Chiude in seconda posizione il team azzurro dietro solo l'Ucraina… - fanpage : Chiara Pellacani, Andreas Sargent Larsen, Eduard Timbretti Gugiu e Sarah Jodoin di Maria conquistano l’Europa con 4… - Ansa_ER : Ucraina: seconda nave in Italia, cargo con soia a Ravenna. Nella tarda mattinata altra imbarcazione attesa a Monopo… - Frankf1842 : RT @fanpage: Chiara Pellacani, Andreas Sargent Larsen, Eduard Timbretti Gugiu e Sarah Jodoin di Maria conquistano l’Europa con 402.55 punti… - ACSperanza1 : In questa seconda parte del Dossier sulle repressioni dispiegate in Ucraina, viene documentato il livello massifica… -