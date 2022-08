Sinisa Mihajlovic, come sta? Il post di sua moglie Arianna commuove (Di martedì 16 agosto 2022) Quasi 3 anni fa, l’annuncio della malattia di Sinisa Mihajlovic ha segnato tutto il mondo del calcio. Oggi come sta l’allenatore del Bologna? Un post ha commosso tutti. La conferenza stampa di quasi 3 anni fa ha cambiato la vita dell’allenatore serbo Sinisa Mihajlovic. In quella occasione, annunciò in prima persona di essere affetto da una delicata forma di leucemia. E che da lì a poco avrebbe iniziato un percorso molto duro, culminato con un trapianto di midollo osseo. Ansa FotoSia in campo che da allenatore, Mihajlovic ha mostrato di essere un guerriero. Una personalità di spicco e che ha lasciato sempre il suo segno in ogni momento. Gli ultimi anni, per lui e per la sua famiglia, sono stati ... Leggi su chenews (Di martedì 16 agosto 2022) Quasi 3 anni fa, l’annuncio della malattia diha segnato tutto il mondo del calcio. Oggil’allenatore del Bologna? Unha commosso tutti. La conferenzampa di quasi 3 anni fa ha cambiato la vita dell’allenatore serbo. In quella occasione, annunciò in prima persona di essere affetto da una delicata forma di leucemia. E che da lì a poco avrebbe iniziato un percorso molto duro, culminato con un trapianto di midollo osseo. Ansa FotoSia in campo che da allenatore,ha mostrato di essere un guerriero. Una personalità di spicco e che ha lasciato sempre il suo segno in ogni momento. Gli ultimi anni, per lui e per la sua famiglia, sonoti ...

sportmediaset : ??Ma quanto è bello rivedere Sinisa Mihajlovic in panchina? #SportMediaset - libridisport : ?? Amicizia. ???? - BolognaSpazio : ???????? | Infine il capitolo uscite: salvo clamorosi colpi di scena o richieste particolari, non dovrebbero lasciare i… - lacittanews : Davide Ferrerio, tifoso del Bologna, è stato aggredito per aver guardato una ragazza. Sinisa Mihajlovic gli ha mand… - Inter3Tutto : Buona la prima per Maurizio Sarri che vince in rimonta contro la squadra di Sinisa Mihajlovic:. Il Pagellone del mi… -