Un'amica sui social: 'Sei parte della mia storia. La passione per la danza, il Brasile, il folklore che ci ha fatto incontrare ben 20 anni fa. Abbiamo ballato a più non posso, ho fatto il primo ...Tommasi insegnava danza ed era stata ricoverata, ma sembrava avviata alla guarigione. Domani le esequie ai Sette ... Silvia Solidoro Tommasi, chi era la ballerina di 40 anni morta. Il cordoglio degli amici Silvia Solidoro Tommasi insegnava danza ed era stata ricoverata, ma sembrava avviata alla guarigione. Domani le esequie ai Sette Santi ...Una sua amica sui social: "Sei parte della mia storia e la passione per la danza, il Brasile, il folklore che ci ha fatto incontrare ben 20 anni fa. Abbiamo ballato a più non posso, ho fatto il primo ...