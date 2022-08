Sfreccia in autostrada con un’auto da Formula 1: caccia al folle pilota (Di martedì 16 agosto 2022) Paura sull’autostrada D4 nella Repubblica Ceca. Gli automobilisti che percorrevano la D4 si sono visti Sfrecciare affianco un’auto che sembrava una Ferrari. Non si trattava però di una testarossa, era invece, una monoposto Dallara GP2 sulla quale erano stati applicati i loghi della Ferrari dei primi anni 2000. La corsa immortalata in un video amatoriale È stato un videoclip amatoriale, diventato subito virale, a documentare la scena. Un video pubblicato su Twitter che ha raggiunto in brevissimo tempo ben 3,6 milioni di visualizzazioni. La polizia Ceca sulle tracce del pirata A indagare sull’accaduto è la polizia della Repubblica Ceca che attraverso i video sta cercando di identificare il conducente dell’auto, che ha seminato il panico sull’autostrada D4 che unisce Praga al Sud Ovest del Paese, mettendo in pericolo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 agosto 2022) Paura sull’D4 nella Repubblica Ceca. Gli automobilisti che percorrevano la D4 si sono vistire affiancoche sembrava una Ferrari. Non si trattava però di una testarossa, era invece, una monoposto Dallara GP2 sulla quale erano stati applicati i loghi della Ferrari dei primi anni 2000. La corsa immortalata in un video amatoriale È stato un videoclip amatoriale, diventato subito virale, a documentare la scena. Un video pubblicato su Twitter che ha raggiunto in brevissimo tempo ben 3,6 milioni di visualizzazioni. La polizia Ceca sulle tracce del pirata A indagare sull’accaduto è la polizia della Repubblica Ceca che attraverso i video sta cercando di identificare il conducente dell’auto, che ha seminato il panico sull’D4 che unisce Praga al Sud Ovest del Paese, mettendo in pericolo ...

