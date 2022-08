Sette di Nove (Di martedì 16 agosto 2022) Non è l'affascinante personaggio di Star Trek ma il settimo elemento dei Nove che costituiscono la Torre Orbitale in costruzione a Cape Canaveral... Leggi su aliveuniverse.today (Di martedì 16 agosto 2022) Non è l'affascinante personaggio di Star Trek ma il settimo elemento deiche costituiscono la Torre Orbitale in costruzione a Cape Canaveral...

maxge1962 : RT @CarlodeBlasio1: Per tenerli idratati fino all'arrivo dell'alta marea hanno usato secchi d'acqua e asciugamani inzuppati. Così i volonta… - giorgiovascotto : RT @CarlodeBlasio1: Per tenerli idratati fino all'arrivo dell'alta marea hanno usato secchi d'acqua e asciugamani inzuppati. Così i volonta… - SoniaSamoggia : RT @CarlodeBlasio1: Per tenerli idratati fino all'arrivo dell'alta marea hanno usato secchi d'acqua e asciugamani inzuppati. Così i volonta… - francescapapa7 : RT @CarlodeBlasio1: Per tenerli idratati fino all'arrivo dell'alta marea hanno usato secchi d'acqua e asciugamani inzuppati. Così i volonta… - waihekeisland : RT @CarlodeBlasio1: Per tenerli idratati fino all'arrivo dell'alta marea hanno usato secchi d'acqua e asciugamani inzuppati. Così i volonta… -