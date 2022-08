Monza, trapper Jordan e Traffik arrestati per rapina (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – I trapper Jordan e Traffik sono stati arrestati dai militari della stazione di Bernareggio (Monza e Brianza) per aver rapinato un nigeriano della sua bicicletta e dello zaino, armati di coltello, alla stazione di Carnate. I due sono stati arrestati per rapina aggravata dall’uso di armi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – Isono statidai militari della stazione di Bernareggio (e Brianza) per averto un nigeriano della sua bicicletta e dello zaino, armati di coltello, alla stazione di Carnate. I due sono statiperaggravata dall’uso di armi. L'articolo proviene da Italia Sera.

