Maria De Filippi, il dolore l’ha costretto ad un gesto estremo | I fan senza parole (Di martedì 16 agosto 2022) Maria De Filippi, la regina di Canale 5, si racconta a cuore aperto nel corso di un’intervista. Queen Mary ha fatto una rivelazione, tanto personale, che ha lasciato tutti i fan senza parole. Maria De Filippi è sicuramente una donna amata e ricercata nel panorama televisivo italiano. È uno dei volti storici della Mediaset e, sin da all’inizio della sua carriera, è stata in grado di farsi apprezzare dal pubblico tutto. In passato, la De Filippi non avrebbe mai immaginato di raggiungere questi risultati importanti in quanto il suo percorso accademico versava su tutto un altro lato. La formazione scolastica di Maria De Filippi Maria De Filippi, infatti, si è laureata non è la facoltà di ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 16 agosto 2022)De, la regina di Canale 5, si racconta a cuore aperto nel corso di un’intervista. Queen Mary ha fatto una rivelazione, tanto personale, che ha lasciato tutti i fanDeè sicuramente una donna amata e ricercata nel panorama televisivo italiano. È uno dei volti storici della Mediaset e, sin da all’inizio della sua carriera, è stata in grado di farsi apprezzare dal pubblico tutto. In passato, la Denon avrebbe mai immaginato di raggiungere questi risultati importanti in quanto il suo percorso accademico versava su tutto un altro lato. La formazione scolastica diDeDe, infatti, si è laureata non è la facoltà di ...

CristinaLilla1 : @_Alessio_88 @NicoloC__ Tieni presente che non c'è molto da vedere, ma a settembre torna Serena Bortone, su canale… - weIshwitchh : List of insults I have learned from Maria De Filippi: Scemo Cretina Cialtrone Maiale dentro Testa di rapanello - zazoomblog : Maria De Filippi la confessione che lascia tutti a bocca aperta: “Sono così cretina da…” - #Maria #Filippi… - giosonio : Lo staff che prepara atleticamente i giocatori della Juventus, è stato reclutato da Maria De Filippi per “Amici” altrimenti non si spiega. - zazoomblog : Maria De Filippi confessa la sua dipendenza Ormai è impossibile farne a meno - #Maria #Filippi #confessa… -