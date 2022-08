LIVE Sinner-Kokkinakis 6-7 6-4, ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: l’azzurro porta il match al set decisivo (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Ancora al corpo l’australiano, con Sinner abbastanza sorpreso. 30-0 Servizio vincente al corpo per Kokkinakis. 15-0 Scappa via la risposta di dritto dell’azzurro. TERZO SET 6-4 SECONDO SET Sinner. Con il quarto ACE il ventunenne chiude la seconda frazione portando il match al terzo e decisivo set. 40-30 Di pochissimo in corridoio il dritto in uscita dal servizio di Jannik. 40-15 DUE SET POINT Sinner! Servizio in kick vincente dell’azzurro. 30-15 Nasconde benissimo la smorzata Sinner, con l’avversario che resta immobile. 15-15 Si ferma sul nastro stavolta il dritto dell’altoatesino. 15-0 Servizio e dritto vincente per Jannik. 4-5 Game ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Ancora al corpo l’australiano, conabbastanza sorpreso. 30-0 Servizio vincente al corpo per. 15-0 Scappa via la risposta di dritto del. TERZO SET 6-4 SECONDO SET. Con il quarto ACE il ventunenne chiude la seconda frazionendo ilal terzo eset. 40-30 Di pochissimo in corridoio il dritto in uscita dal servizio di Jannik. 40-15 DUE SET POINT! Servizio in kick vincente del. 30-15 Nasconde benissimo la smorzata, con l’avversario che resta immobile. 15-15 Si ferma sul nastro stavolta il dritto dell’altoatesino. 15-0 Servizio e dritto vincente per Jannik. 4-5 Game ...

