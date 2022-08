LIVE Berrettini-Tiafoe 6-7 6-4 3-4, ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: l’americano è avanti nel terzo set (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 ENNESIMA ACCELERAZIONE DI ROVESCIO DI Tiafoe E 100º PUNTO VINTO AD-40 DIRITTO ESPLOSIVO DI Berrettini 40-40 IL SERVIZIO SALVA ANCORA MATTEO 30-40 PALLA BREAK Tiafoe! Diritto in rete dell’azzurro. 30-3 CHE SCAMBIO VINTO DA Berrettini! L’azzurro recupera due accelerazioni micidiali di Tiafoe e induce l’americano all’errore di diritto. 15-30 Ennesimo errore dal lato del rovescio per l’azzurro. 15-15 Tiafoe vince la diagonale di diritto. 15-0 Ottima prima di Berrettini. 3-4 L’azzurro non riesce a impensierire l’avversario in risposta. 40-0 Ace del #25 al mondo. 30-0 Scappa via la risposta di Berrettini. 15-0 ROVESCIO DIAGONALE VINCENTE DI ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 ENNESIMA ACCELERAZIONE DI ROVESCIO DIE 100º PUNTO VINTO AD-40 DIRITTO ESPLOSIVO DI40-40 IL SERVIZIO SALVA ANCORA MATTEO 30-40 PALLA BREAK! Diritto in rete dell’azzurro. 30-3 CHE SCAMBIO VINTO DA! L’azzurro recupera due accelerazioni micidiali die induceall’errore di diritto. 15-30 Ennesimo errore dal lato del rovescio per l’azzurro. 15-15vince la diagonale di diritto. 15-0 Ottima prima di. 3-4 L’azzurro non riesce a impensierire l’avversario in risposta. 40-0 Ace del #25 al mondo. 30-0 Scappa via la risposta di. 15-0 ROVESCIO DIAGONALE VINCENTE DI ...

