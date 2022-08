Liste Pd | la lunga notte | liti furibonde ed esclusi | Regioni in rivolta

qnazionale : Liste Pd, la lunga notte: liti furibonde ed esclusi. Ecco i nomi - Gazzettadiroma : RT @Gazzettadiroma: Al termine di una lunga giornata di confronto, la Direzione del Pd, convocata per le 11 di ieri e slittata fino alle 21… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Al termine di una lunga giornata di confronto, la Direzione del Pd, convocata per le 11 di ieri… - lorenacerilli : RT @ettoremaria: Liste #Pd, la lunga notte: liti furibonde ed esclusi. Ecco i nomi. Il mio articolo di stanotte x @qnazionale : https://t.c… - RPezzucchi : Liste Pd, la lunga notte: liti furibonde ed esclusi. Ecco i nomi -

Al termine di unagiornata di confronto, la Direzione del Pd, convocata per le 11 di ieri e slittata fino alle 21,30, per poi iniziare dopo le 23, ha approvato la delibera per votazione leper le elezioni ...E'la lista degli esclusi eccellenti. E riguarda tutte le correnti. In cerca di un criterio, ...Marcucci e Dario Parrini sono gli unici ex renziani doc sopravvissuti alla "strage" delle. A ...ROMA (ITALPRESS) – Al termine di una lunga giornata di confronto, la Direzione del Pd, convocata per le 11 di ieri e slittata fino alle 21,30, per poi iniziare dopo le 23, ha approvato la delibera per ...di Daniele BoviCon tre voti contrari e cinque astenuti la Direzione nazionale del Pd, riunita a Roma, ha approvato le liste per le candidature in vista delle prossime elezioni. La riunione, convocata ...