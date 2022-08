L'ex marito di Anna Pettinelli ha un'altra: "Sono una c..", lei è una modella famosissima (Di martedì 16 agosto 2022) Stefano Macchi dedica un video romantico alla sua nuova fidanzata e Anna Pettinelli risponde a modo suo. Anna Pettinelli e Stefano Macchi avevano una storia. Le cose tra i due Sono naufragate da tempo, e i due hanno preso strade diverse. Stefano Macchi sembra aver trovato un nuovo amore, mentre la conduttrice radiofonica è, per quanto ne sappiamo, ancora single. Al momento Stefano Macchi è fidanzato con Elisa D’Ospina. Il doppiatore sembra molto preso dalla nuova fiamma, tanto che nelle scorse ore ha deciso di rendere ufficiale questa relazione. Macchi ha infatti condiviso sui social network una dedica per la sua Elisa. Oltre alla dedica d’amore per la sua fidanzata, poi, il doppiatore si è immortalato a beneficio dei suoi fan. E come avrà mai reagito secondo voi Anna ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 16 agosto 2022) Stefano Macchi dedica un video romantico alla sua nuova fidanzata erisponde a modo suo.e Stefano Macchi avevano una storia. Le cose tra i duenaufragate da tempo, e i due hanno preso strade diverse. Stefano Macchi sembra aver trovato un nuovo amore, mentre la conduttrice radiofonica è, per quanto ne sappiamo, ancora single. Al momento Stefano Macchi è fidanzato con Elisa D’Ospina. Il doppiatore sembra molto preso dalla nuova fiamma, tanto che nelle scorse ore ha deciso di rendere ufficiale questa relazione. Macchi ha infatti condiviso sui social network una dedica per la sua Elisa. Oltre alla dedica d’amore per la sua fidanzata, poi, il doppiatore si è immortalato a beneficio dei suoi fan. E come avrà mai reagito secondo voi...

