DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | #Sanchez ha firmato la risoluzione: si attende l'annuncio ufficiale - Inter : Comunicato Ufficiale ?? - Inter : È ufficiale: online il nostro canale su Recast! Scopri di più?? - calciomercatoit : ??#Inter - Per #Mkhitaryan risentimento muscolare: il comunicato UFFICIALE del club - sportli26181512 : Inter, UFFICIALE: infortunio per Mkhitaryan, le sue condizioni: Come si legge sul sito ufficiale dell'Inter: 'Accer… -

Inter - News Ufficiali

...nell'aria da qualche ora ma adesso sembra esserela cessione di Cesare Casadei al Chelsea in questa finestra di calciomercato estivo. Secondo quanto emerso nella giornata odierna, l'...La Serie A non la hai mai vista, è rimasto 'uno delle giovanili dell''. Ora li chiamano 'prospetti'. Se lo prende il Chelsea, è quasi: lo paga 15 milioni di euro più 5 di bonus. ... Comunicato ufficiale di FC Internazionale Milano Infortunio per il centrocampista dell'Inter di Inzaghi. Il calciatore a rischio per il match contro lo Spezia di scena sabato al 'Meazza' ...