Classifica marcatori Serie A 2022/23: in testa Rebic e Vlahovic (Di martedì 16 agosto 2022) Tutti i bomber del campionato italiano: Classifica marcatori Serie A 2022/23 Venerdì 13 agosto è iniziata la Serie A 2022/23, e giornata dopo giornata, le bocche di fuoco del nostro campionato si daranno battaglia per conquistare il titolo di capocannoniere. Classifica marcatori Serie A 2022/23: chi succederà al centravanti della Lazio, Ciro Immobile, che con 27 gol si è laureato capocannoniere dello scorso campionato? Dopo la prima giornata, l’attaccante del Milan, Ante Rebic e il centravanti della Juventus, Dusan Vlahovic, si sono portati al comando della graduatoria, grazie alle rispettive doppiette. Ecco la Classifica marcatori ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 agosto 2022) Tutti i bomber del campionato italiano:/23 Venerdì 13 agosto è iniziata la/23, e giornata dopo giornata, le bocche di fuoco del nostro campionato si daranno battaglia per conquistare il titolo di capocannoniere./23: chi succederà al centravanti della Lazio, Ciro Immobile, che con 27 gol si è laureato capocannoniere dello scorso campionato? Dopo la prima giornata, l’attaccante del Milan, Antee il centravanti della Juventus, Dusan, si sono portati al comando della graduatoria, grazie alle rispettive doppiette. Ecco la...

trolldepresso : RT @osimhenismo_: classifica marcatori dopo la prima giornata di serie a: rebic 2 osimhen 1 vlahovic 1 (quello su rigore inventato non val… - AleSpakka : Classifica Marcatori 1987 1988..Maradona arriva a 15 ed è il primo....solo per confronto all'attuale serie A e a ch… - VieriCapretta : RT @UEFAcom_it: Classifica marcatori all-time in Serie A ?? #UCL - UEFAcom_it : Classifica marcatori all-time in Serie A ?? #UCL - apathetichead : @Trotter222 È nella classifica all time dei marcatori della Juve, dai, ammetti che hai fatto brutta figura. Non c'è… -