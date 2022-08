Calcio: Fiorentina. Igor verso forfait, Zurkowski in dubbio (Di martedì 16 agosto 2022) I viola dopodomani sono attesi dalla sfida dei preliminari di Conference League col Twente FIRENZE - Dopo il debutto vittorioso in campionato di domenica in casa contro la Cremonese, la Fiorentina ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 16 agosto 2022) I viola dopodomani sono attesi dalla sfida dei preliminari di Conference League col Twente FIRENZE - Dopo il debutto vittorioso in campionato di domenica in casa contro la Cremonese, la...

Corriere : Dazn, ancora guai con le partite di serie A e, disservizi con la Liga in tutto il mondo - sportface2016 : #Fiorentina: Forfait di Igor con il #Twente, in dubbio Zurkowski - FrancescoNofer5 : Il possibile arrivo di #Barak mi gasa? Si . Perché? Perché sarebbe l’ennesima rima di questo sonetto calcistico che… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TMW - Fiorentina, si lavora per una mezzala: la prima scelta è Barak - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Fiorentina, si lavora per una mezzala: la prima scelta è Barak -