ATP Cincinnati 2022: Matteo Berrettini cade ancora al primo turno. Tiafoe fa sua una battaglia di tre ore (Di martedì 16 agosto 2022) Si ferma subito il cammino di Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Cincinnati. Un’altra sconfitta al primo turno, proprio come a Montreal, ma sicuramente una prestazione completamente diversa per il romano rispetto a quella offerta sul cemento canadese. Questa volta Berrettini si deve arrendere all’americano Frances Tiafoe, che si è imposto dopo quasi tre ore di gioco con il punteggio di 7-6 4-6 7-6. Una battaglia durissima e che si è veramente decisa all’ultimo punto. Non è stato un sorteggio sicuramente favorevole per Matteo, che si è trovato un avversario in forma e che sta giocando bene. Tiafoe ha chiuso con 16 ace contro i 12 dell’azzurro, ma è il numero degli errori non forzati ad essere decisivo, con ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) Si ferma subito il cammino dinel Masters 1000 di. Un’altra sconfitta al, proprio come a Montreal, ma sicuramente una prestazione completamente diversa per il romano rispetto a quella offerta sul cemento canadese. Questa voltasi deve arrendere all’americano Frances, che si è imposto dopo quasi tre ore di gioco con il punteggio di 7-6 4-6 7-6. Unadurissima e che si è veramente decisa all’ultimo punto. Non è stato un sorteggio sicuramente favorevole per, che si è trovato un avversario in forma e che sta giocando bene.ha chiuso con 16 ace contro i 12 dell’azzurro, ma è il numero degli errori non forzati ad essere decisivo, con ...

