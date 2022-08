Arisa dimagrita… per amore: “Adesso mi piaccio di più che a 20 anni” (Di martedì 16 agosto 2022) Niente drastiche diete o estenuanti sessioni di fitness… “semplicemente ho avuto una delusione d’amore molto grande…”, così Arisa spiega la sua forma fisica e il sempre più visibile dimagrimento: “Prima era l’innamoramento a non farmi mangiare: avevo lo stomaco chiuso. Ciò che ci fa male a volte fa bene. E Adesso mi piaccio di più che a 20 anni”, ha spiegato in un’intervista al “Corriere della Sera”. Da mesi la cantante, che il 20 agosto compirà 40 anni, esibisce con orgoglio il suo corpo slanciato, spesso senza veli, mostrando a tutti la sua trasformazione… non solo fisica. Da cantante timida, un po’ impacciata e dal look estroso, con qualche chiletto in più, di qualche anno fa, quando si esibiva a Sanremo con “Sincerità”, si è trasformata in femme fatale, sfrontata e sicura di sè e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 16 agosto 2022) Niente drastiche diete o estenuanti sessioni di fitness… “semplicemente ho avuto una delusione d’molto grande…”, cosìspiega la sua forma fisica e il sempre più visibile dimagrimento: “Prima era l’innamoramento a non farmi mangiare: avevo lo stomaco chiuso. Ciò che ci fa male a volte fa bene. Emidi più che a 20”, ha spiegato in un’intervista al “Corriere della Sera”. Da mesi la cantante, che il 20 agosto compirà 40, esibisce con orgoglio il suo corpo slanciato, spesso senza veli, mostrando a tutti la sua trasformazione… non solo fisica. Da cantante timida, un po’ impacciata e dal look estroso, con qualche chiletto in più, di qualche anno fa, quando si esibiva a Sanremo con “Sincerità”, si è trasformata in femme fatale, sfrontata e sicura di sè e ...

