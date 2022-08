Youtube potrebbe diventare una piattaforma unica per i servizi in abbonamento (Di lunedì 15 agosto 2022) Ci sono molti servizi di streaming disponibili in questo momento e a volte potrebbe essere difficile sapere cosa è disponibile poiché tutti hanno le proprie app e siti Web. È qualcosa che Google vuole cambiare dove secondo un rapporto del Wall Street Journal , la società sta cercando di dare a Youtube il proprio negozio. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News potrebbe interessarti:: Arriva la realtà virtuale semplificata su Youtube Stadia, la nuova piattaforma google dedicata al gaming Youtube Shorts è la nuova app che sfida Tik Tok Google FI: il nuovo MNVO presto sul mercato Huawei emergenza hacker: dispositivi a rischio Google 2021: le parole chiave più cercare dagli utenti nel mondo Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Ci sono moltidi streaming disponibili in questo momento e a volteessere difficile sapere cosa è disponibile poiché tutti hanno le proprie app e siti Web. È qualcosa che Google vuole cambiare dove secondo un rapporto del Wall Street Journal , la società sta cercando di dare ail proprio negozio. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google Newsinteressarti:: Arriva la realtà virtuale semplificata suStadia, la nuovagoogle dedicata al gamingShorts è la nuova app che sfida Tik Tok Google FI: il nuovo MNVO presto sul mercato Huawei emergenza hacker: dispositivi a rischio Google 2021: le parole chiave più cercare dagli utenti nel mondo

