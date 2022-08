Ultimatum della Lega Calcio a Dazn: «Diteci entro le 16 come avete risolto i problemi» (Di lunedì 15 agosto 2022) Le scuse di Dazn non bastano. In una lettera visionata dall’agenzia stampa Ansa la Lega Calcio Serie A chiede a Dazn di chiarire entro le 16 oggi come la piattaforma di streaming intende «porre in essere ogni idonea azione per far si che i problemi tecnici vengano risolti». I problemi che molti tifosi hanno riscontrato nelle prime partite del campionato di Serie A hanno, secondo quanto riportato nella lettera, procurato un «danno irreparabile». Nella lettera si fa riferimento anche al fatto che nella giornata di oggi sono previste due gare importanti: «Questo in ragione del fatto che le gare in programma oggi vedono impegnate due società, Juventus e Napoli, con un grandissimo seguito di tifosi/utenti». su Open Leggi anche: L’autorità garante ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 agosto 2022) Le scuse dinon bastano. In una lettera visionata dall’agenzia stampa Ansa laSerie A chiede adi chiarirele 16 oggila piattaforma di streaming intende «porre in essere ogni idonea azione per far si che itecnici vengano risolti». Iche molti tifosi hanno riscontrato nelle prime partite del campionato di Serie A hanno, secondo quanto riportato nella lettera, procurato un «danno irreparabile». Nella lettera si fa riferimento anche al fatto che nella giornata di oggi sono previste due gare importanti: «Questo in ragione del fatto che le gare in programma oggi vedono impegnate due società, Juventus e Napoli, con un grandissimo seguito di tifosi/utenti». su Open Leggi anche: L’autorità garante ...

