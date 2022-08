Traffico Roma del 15-08-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 15 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione code per lavori sono segnalate sulla Cassia visse tra il grande raccordo anulare via della Giustiniana direzione fuorisempre in uscita datrafficata anche la A24L’Aquila con code a tratti tra la barriera diEst e ti vuole a Ponte Galeria Muratella è chiusa per incidente via Cristoforo sabbadino tra via Pescina Gagliarda e via della Muratella altro incidente aest nella zona di Castelverde si tratta di un auto ribaltata in via Massa di San Giuliano all’altezza dell’incrocio con via polense alle 12 in piazza San Pietro il papà Recita la preghiera alla Regina Coeli con la benedizione a posto dai fedeli previste modifiche alla viabilità E possibili rallentamenti in tutta la zona circostante a Primavalle per lavori in via ...