Tocchi e compagni ''preferiti'': tutto sui primi 25 minuti di De Ketelaere In Milan - Udinese è arrivato il debutto ufficiale di Charles De Ketelaere: ecco cosa ci hanno detto i primi 25 minuti del ... Eleganza e utilità di Yacine Adli ...3 a partita nel 2020/21 a 20,7, mentre i tocchi nell'area di rigore avversaria sono passati da 0,78 ... ha ricamato assist per i compagni, ha legato fra loro il centrocampo e l'attacco e si è mosso ... Cagliari News 24 Lecce-Inter: l'analisi statistica della difesa giallorossa Si è però prodotto in 53 tocchi e in una precisione dei passaggi dell’80%, offendo un passaggio chiave per i compagni. La heatmap di Valentin Gendrey elaborata da Sofascore per Lecce-Inter 1-2 ... Arnautovic, il Bologna prova a respingere il Manchester United Il centravanti è nel mirino della Premier, Di Vaio rassicura: "È al centro del progetto". E al termine della gara di Coppa Italia vinta contro il Cosenza lo stadio canta il suo nome ... In Milan - Udinese è arrivato il debutto ufficiale di Charles De Ketelaere: ecco cosa ci hanno detto i primi 25 minuti del ......3 a partita nel 2020/21 a 20,7, mentre inell'area di rigore avversaria sono passati da 0,78 ... ha ricamato assist per i, ha legato fra loro il centrocampo e l'attacco e si è mosso ... Cagliari, Makoumbou troppi tocchi per lui: la pagella Si è però prodotto in 53 tocchi e in una precisione dei passaggi dell’80%, offendo un passaggio chiave per i compagni. La heatmap di Valentin Gendrey elaborata da Sofascore per Lecce-Inter 1-2 ...Il centravanti è nel mirino della Premier, Di Vaio rassicura: "È al centro del progetto". E al termine della gara di Coppa Italia vinta contro il Cosenza lo stadio canta il suo nome ...