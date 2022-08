Rissa choc a Taranto: strappato il lobo di un orecchio a un giovane (Di lunedì 15 agosto 2022) Maxi Rissa di ferragosto a Taranto, dove all'alba un numero imprecisato di persone si è affrontato all'esterno del locale: quattro i feriti Leggi su ilgiornale (Di lunedì 15 agosto 2022) Maxidi ferragosto a, dove all'alba un numero imprecisato di persone si è affrontato all'esterno del locale: quattro i feriti

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Taranto Ferragosto choc: spaventosa rissa, gli staccano lobo dell'orecchio - TuttoQuaNews : RT @leggoit: #Taranto Ferragosto choc: spaventosa rissa, gli staccano lobo dell'orecchio - leggoit : #Taranto Ferragosto choc: spaventosa rissa, gli staccano lobo dell'orecchio - zazoomblog : Rissa e coltellate choc in spiaggia a Olbia: 35enne in fin di vita - #Rissa #coltellate #spiaggia #Olbia: - angiuoniluigi : RT @leggoit: #Olbia Rissa e coltellate, choc in spiaggia: 35enne in fin di vita -