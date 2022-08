“Raspadori? Non ha fatto i conti…”: Napoli, l’annuncio in diretta spiazza tutti (Di lunedì 15 agosto 2022) Nel pre partita di Juventus-Sassuolo il dirigente del club neroverde ha parlato della trattativa con il Napoli per Raspadori. Grande esordio in Serie A per il Napoli di Luciano Spalletti. La squadra azzurra, rivoluzionata, rispetto alla scorsa stagione, infligge una grande lezione al Verona e trionfa 5 a 2 al Bentegodi. Brillano i nuovi acquisti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 15 agosto 2022) Nel pre partita di Juventus-Sassuolo il dirigente del club neroverde ha parlato della trattativa con ilper. Grande esordio in Serie A per ildi Luciano Spalletti. La squadra azzurra, rivoluzionata, rispetto alla scorsa stagione, infligge una grande lezione al Verona e trionfa 5 a 2 al Bentegodi. Brillano i nuovi acquisti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AlfredoPedulla : #Raspadori titolare come titolare è stato #Kostic, ogni società fa scelte diverse (il #Verona ieri ha risparmiato… - AlfredoPedulla : #Raspadori-#Napoli: il #Sassuolo chiede 30 piu 5 non 40 o 45. Contatto telefonico alle 21. Il #Napoli da stasera ar… - Paolo_Bargiggia : Brusca frenata nella trattativa tra @sscnapoli e @SassuoloUS per Raspadori: gli emiliani per ora non mollano e cont… - M4r17713ll0 : RT @PinoSa54: @ADeLaurentiis Forza Presidente....un ultimo sforzo....e sappiamo che Lei mantiene ciò che promette!! Non si smentisca....#R… - LuigiLiccardo6 : RT @MGuardasole: #Carnevali: '#Raspadori-#Napoli? Abbiamo fatto la nostra richiesta, non vogliamo passare per la società che non vende, tra… -