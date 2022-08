Nicola: “Contento della crescita, sul mercato faremo ancora qualcosa” (Di lunedì 15 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Sono molto Contento della crescita che abbiamo dimostrato rispetto alla partita col Parma. Sono soddisfatto anche della prestazione degli ultimi tre arrivati, anche se ovviamente devono ancora integrarsi. Non siamo ancora aggressivi come piace a me, ma stasera avevamo di fronte un avversario di grandissima qualità. C’è tanto da migliorare, l’importante sarà ricominciare subito a lavorare per completare il prima possibile il nostro processo di crescita”. Queste le parole del tecnico Davide Nicola nel post-partita di Salernitana – Roma. Il mister ha quindi concluso: “Il mercato è aperto fino al 31 agosto: sappiamo che c’è ancora qualcosa da migliorare e vediamo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Sono moltoche abbiamo dimostrato rispetto alla partita col Parma. Sono soddisfatto ancheprestazione degli ultimi tre arrivati, anche se ovviamente devonointegrarsi. Non siamoaggressivi come piace a me, ma stasera avevamo di fronte un avversario di grandissima qualità. C’è tanto da migliorare, l’importante sarà ricominciare subito a lavorare per completare il prima possibile il nostro processo di”. Queste le parole del tecnico Davidenel post-partita di Salernitana – Roma. Il mister ha quindi concluso: “Ilè aperto fino al 31 agosto: sappiamo che c’èda migliorare e vediamo ...

