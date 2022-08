Liverpool vs Crystal Palace – pronostico e possibili formazioni (Di lunedì 15 agosto 2022) Due squadre in cerca delle prime vittorie della stagione 2022-23 di Premier League si preparano a darsi battaglia ad Anfield lunedì 15 agosto, quando il Liverpool ospiterà il Crystal Palace. I Reds hanno rimontato due volte il Fulham nel weekend di apertura, mentre la squadra di Patrick Vieira non è riuscita a superare l’Arsenal nella sconfitta per 2-0. Il calcio di inizio di Liverpool vs Crystal Palace è previsto alle 21 Anteprima della partita Liverpool vs Crystal Palace: a che punto sono le due squadre Liverpool Non capita spesso di vedere Virgil van Dijk maltrattato su un campo da calcio, ma Aleksandar Mitrovic e il suo Fulham sono stati sfortunati a non uscire dalla parte giusta del punteggio contro un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 15 agosto 2022) Due squadre in cerca delle prime vittorie della stagione 2022-23 di Premier League si preparano a darsi battaglia ad Anfield lunedì 15 agosto, quando ilospiterà il. I Reds hanno rimontato due volte il Fulham nel weekend di apertura, mentre la squadra di Patrick Vieira non è riuscita a superare l’Arsenal nella sconfitta per 2-0. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreNon capita spesso di vedere Virgil van Dijk maltrattato su un campo da calcio, ma Aleksandar Mitrovic e il suo Fulham sono stati sfortunati a non uscire dalla parte giusta del punteggio contro un ...

