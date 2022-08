Il Napoli chiama per Lukic | la richiesta del Torino sorprende | le cifre

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 15 agosto 2022) Non si ferma il calciomercato per l’inizio del campionato, anzi, si prepara a vivere le settimane più intense di questa sessione estiva. Ilscenderà in campo al Bentegodi contro il Verona oggi alle ore 18:30 e la rosa attualmente a disposizione di Luciano Spalletti molto probabilmente non coinciderà con quella che sarà adoperata per l’intero campionato. FOTO: Getty Images, Fabian Ruiz Il, infatti, si muove sul mercato per concludere operazioni sia in entrata che in uscita. In particolar modo, le ultime voci sono su Fabian Ruiz: lo spagnolo non partirà alla volta di Verona per un problema fisico che lo ha portato a svolgere un lavoro personalizzato in allenamento, ma il suo destino sembra ormai lontano dall’ombra del Vesuvio. Il PSG infatti è in attesa di concludere questa trattativa e il ds Cristiano Giuntoli valuta possibili ...