I 15 del listino bloccato di Conte: ci sono Cafiero De Raho e Scarpinato (Di lunedì 15 agosto 2022) Oltre ai 4 vice e ai big Appendino e Patuanelli, ci sono l'ex ministro dell'Ambiente Sergio Costa, l'esperto di politiche energetiche Livio De Santoli e una pattuglia di fedelissimi già oggi in Parlamento Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 agosto 2022) Oltre ai 4 vice e ai big Appendino e Patuanelli, cil'ex ministro dell'Ambiente Sergio Costa, l'esperto di politiche energetiche Livio De Santoli e una pattuglia di fedelissimi già oggi in Parlamento

borghi_claudio : L'assegnazione dei seggi procede dal primo all'ultimo del listino da 4 nomi A MENO CHE non ci siano nomi che sono a… - HuffPostItalia : I 15 del listino bloccato di Conte: ci sono Cafiero De Raho e Scarpinato - borghi_claudio : Quindi bisogna stare attenti. Se la capolista di un plurinominale è candidata anche in un uninominale 'sicuro' in r… - salvatorecupper : RT @Virus1979C: Nel listino #Conte per le parlamentare del M5S ci sono anche Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia dal… - Alberto93383706 : RT @RoyDeVita: Che un Ministro uscente (Speranza) non si misuri sull’uninominale e si rifugi sul listino dà precisa misura sulla consapevo… -