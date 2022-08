Ecco i blindati di Conte: ci sono le ex toghe Cafiero De Raho e Scarpinato, Appendino e tutti i fedelissimi del leader M5s (Di lunedì 15 agosto 2022) Svelati i 18 capilista del Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni del 25 settembre, scelti personalmente dal leader del M5s, Giuseppe Conte. Tra i rappresentanti scelti e che, con molte probabilità verranno eletti quasi sicuramente in Parlamento, ci sono l’ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, l’ex Procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho, e l’ex magistrato Roberto Scarpinato. E ancora: Maria Domenica Castellone, la senatrice che in Aula annunciò che il M5s si sarebbe astenuto dal voto di fiducia all’esecutivo guidato da Mario Draghi, Alfonso Colucci, il notaio del M5s che ricopre anche le funzioni di organo di Controllo del Movimento 5 Stelle e di Coordinatore del settore legale del M5s, Sergio Costa, l’ex ministro dell’Ambiente di ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 agosto 2022) Svelati i 18 capilista del Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni del 25 settembre, scelti personalmente daldel M5s, Giuseppe. Tra i rappresentanti scelti e che, con molte probabilità verranno eletti quasi sicuramente in Parlamento, cil’ex sindaca di Torino, Chiara, l’ex Procuratore nazionale antimafia, FedericoDe, e l’ex magistrato Roberto. E ancora: Maria Domenica Castellone, la senatrice che in Aula annunciò che il M5s si sarebbe astenuto dal voto di fiducia all’esecutivo guidato da Mario Draghi, Alfonso Colucci, il notaio del M5s che ricopre anche le funzioni di organo di Controllo del Movimento 5 Stelle e di Coordinatore del settore legale del M5s, Sergio Costa, l’ex ministro dell’Ambiente di ...

