DAZN va in tilt e la Serie A resta al buio (Di lunedì 15 agosto 2022) Serie A al buio o quasi, utenti inferociti e DAZN costretta prima a scusarsi e poi a mettere a disposizione un link d'emergenza per cercare di garantire a più tifosi possibili la visione delle partite. La prima domenica del campionato è stata un calvario per l'Ott tedesca: problemi tecnici che hanno colpito non solo in Italia ma anche in Spagna, dove il crash ha colpito nel week end di debutto della Liga e nel giorno della sfida inaugurale del Real Madrid campione d'Europa. Il blackout si è verificato già a partire dalle 18,30, orario di inizio di Lazio-Bologna e Fiorentina-Bologna. In tanti non sono riusciti ad effettuare il login, respinti malgrado numerosi tentativi. Chi era entrato, è stato progressivamente espulso dalla piattaforma e non è più riuscito a connettersi. Il malcontento è esploso sui social dove alle 19,49 ...

