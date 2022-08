Dazn, la partita non si vede: utenti furiosi (Di lunedì 15 agosto 2022) “Grazie Dazn, si è vista benissimo la partita: complimenti”. Il messaggio, ovviamente ironico, arriva da un ex calciatore della Roma, Sandro Tovalieri. Ieri, come migliaia di altri tifosi, non è riuscito a vedere, se non per pochi frammentati minuti, l’incontro Salernitana-Roma, in esclusiva su Dazn. Ma gli stessi problemi si sono registrati anche, in contemporanea, per Spezia-Empoli, sempre alle 20:45, e, in precedenza, c’erano stati alle 18:30 per Lazio-Bologna (che si è vista anche su Sky) e per Fiorentina-Cremonese. Insomma, una partenza di campionato, per la piattaforma che ha in esclusiva la trasmissione delle partite, davvero pessima. Migliaia i messaggi di insulti contro la gestione, con tifosi delle varie squadre che si sfogavano sui social. E a ragione. Questo infatti, è il secondo anno che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 agosto 2022) “Grazie, si è vista benissimo la: complimenti”. Il messaggio, ovviamente ironico, arriva da un ex calciatore della Roma, Sandro Tovalieri. Ieri, come migliaia di altri tifosi, non è riuscito are, se non per pochi frammentati minuti, l’incontro Salernitana-Roma, in esclusiva su. Ma gli stessi problemi si sono registrati anche, in contemporanea, per Spezia-Empoli, sempre alle 20:45, e, in precedenza, c’erano stati alle 18:30 per Lazio-Bologna (che si è vista anche su Sky) e per Fiorentina-Cremonese. Insomma, una partenza di campionato, per la piattaforma che ha in esclusiva la trasmissione delle partite, davvero pessima. Migliaia i messaggi di insulti contro la gestione, con tifosi delle varie squadre che si sfogavano sui social. E a ragione. Questo infatti, è il secondo anno che ...

