Conte sangue agli occhi: ecco perché il Tottenham può sognare l’impresa (Di lunedì 15 agosto 2022) La clamorosa rissa sfiorata tra Antonio Conte e Thomas Tuchel l’ennesimo saggio della furia agonistica del tecnico salentino Antonio Conte è sempre un godimento, non c’è che dire. Riposto nel cassetto (e mai tirato fuori, onestamente) l’aplomb in stile british, l’ex tecnico dell’Inter ha impiegato pochi mesi per diventare padrone assoluto in casa Tottenham. Dopo la cavalcata degli scorsi mesi che ha condotto gli Spurs in Champions League, in questa stagione l’obiettivo di crescita è sin troppo logico. E il duello rusticano con Thomas Tuchel un concentrato della sua straordinaria e infinita carica agonistica. I toni smorzati nelle interviste post gara un atto quasi dovuto dopo le scariche di adrenalina nell’esultanza per il momentaneo 1-1 di Hojbjerg e la quasi rissa per quella stretta di mano malandrina tra i due ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022) La clamorosa rissa sfiorata tra Antonioe Thomas Tuchel l’ennesimo saggio della furia agonistica del tecnico salentino Antonioè sempre un godimento, non c’è che dire. Riposto nel cassetto (e mai tirato fuori, onestamente) l’aplomb in stile british, l’ex tecnico dell’Inter ha impiegato pochi mesi per diventare padrone assoluto in casa. Dopo la cavalcata degli scorsi mesi che ha condotto gli Spurs in Champions League, in questa stagione l’obiettivo di crescita è sin troppo logico. E il duello rusticano con Thomas Tuchel un concentrato della sua straordinaria e infinita carica agonistica. I toni smorzati nelle interviste post gara un atto quasi dovuto dopo le scariche di adrenalina nell’esultanza per il momentaneo 1-1 di Hojbjerg e la quasi rissa per quella stretta di mano malandrina tra i due ...

