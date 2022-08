Bper, intesa con Ismea: finanziamenti garantiti per l’agricoltura e per la pesca (Di lunedì 15 agosto 2022) Bper Banca e Ismea hanno avviato una partnership per dare supporto alle imprese agricole e della pesca, offrendo finanziamenti garantiti al 100% a costi agevolati e con tempi rapidi di risposta. L’accordo ha come obiettivo contribuire alla produttività delle aziende agricole e della pesca, messe a dura prova dalle difficoltà legate al contesto economico e produttivo fortemente condizionato dalla crisi internazionale russo-ucraina e dall’emergenza idrica conseguente alla grave siccità, nonché agli eventi atmosferici avversi che hanno interessato diversi territori del nostro Paese. Fattori che hanno generato un aumento dei costi energetici e di approvvigionamento generale, oltre che compromettere le rese produttive di molte tipologie di coltivazioni.Nell’accordo di partnership è prevista ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 agosto 2022)Banca ehanno avviato una partnership per dare supporto alle imprese agricole e della, offrendoal 100% a costi agevolati e con tempi rapidi di risposta. L’accordo ha come obiettivo contribuire alla produttività delle aziende agricole e della, messe a dura prova dalle difficoltà legate al contesto economico e produttivo fortemente condizionato dalla crisi internazionale russo-ucraina e dall’emergenza idrica conseguente alla grave siccità, nonché agli eventi atmosferici avversi che hanno interessato diversi territori del nostro Paese. Fattori che hanno generato un aumento dei costi energetici e di approvvigionamento generale, oltre che compromettere le rese produttive di molte tipologie di coltivazioni.Nell’accordo di partnership è prevista ...

