Benedetta Rossi: quanto guadagna con i suoi video? La cifra vi stupirà (Di lunedì 15 agosto 2022) Benedetta Rossi è uno dei personaggi più amati sul web e anche dai telespettatori del piccolo schermo. La fortunata food blogger è passata dal condividere solo a mezzo social ciò che amava a pubblicare libri e al suo programma televisivo. Attenta al proprio pubblico, la Rossi ha ottenuto un importante ritorno economico. Benedetta Rossi è una di quelle che ci ha creduto. Ha iniziato a scrivere il suo blog sulla sua passione, il cibo, ed è stata in grado di trasmettere il suo amore per la cucina al pubblico del web. La cura per il suo blog l'ha portata ad essere riconosciuta anche dal grande pubblico come un'esperta di cucina. Così Benedetta Rossi è riuscita a fare della sua passione il proprio lavoro. Tutto si è messo in moto anche grazie al canale YouTube Fatto in ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 15 agosto 2022)è uno dei personaggi più amati sul web e anche dai telespettatori del piccolo schermo. La fortunata food blogger è passata dal condividere solo a mezzo social ciò che amava a pubblicare libri e al suo programma televisivo. Attenta al proprio pubblico, laha ottenuto un importante ritorno economico.è una di quelle che ci ha creduto. Ha iniziato a scrivere il suo blog sulla sua passione, il cibo, ed è stata in grado di trasmettere il suo amore per la cucina al pubblico del web. La cura per il suo blog l'ha portata ad essere riconosciuta anche dal grande pubblico come un'esperta di cucina. Cosìè riuscita a fare della sua passione il proprio lavoro. Tutto si è messo in moto anche grazie al canale YouTube Fatto in ...

Laura79Rocks : Torta Tartufina,ricetta di Benedetta Rossi!L'ho fatta in casa,per voi!Buon Ferragosto!?????????????? #tortatartufina… - S0FTVC0RE : @kittyvmpire ??????altro che benedetta Rossi - fvnzioniamo : passata davanti ad un gruppo di vekkie che cercavano il libro di benedetta rossi x fare questa sfaccimma di foto mi… - fainformazione : VIDEO - Torta Red Velvet Furba di Benedetta - Fatto in Casa per Voi con Benedetta Rossi 'Oggi facciamo insieme la… - fainfocultura : VIDEO - Torta Red Velvet Furba di Benedetta - Fatto in Casa per Voi con Benedetta Rossi 'Oggi facciamo insieme la… -