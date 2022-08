Arriva la polizia locale, abbandona l’auto tra Varedo e Limbiate: prestanome scappa a piedi (Di lunedì 15 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Auto abbandonata sul ciglio della strada, la pattuglia della polizia locale che Arriva e la figa a piedi tra Limbiate e Varedo. È la sequenza di azioni che in tanti hanno notato sabato pomeriggio a ridosso della Statale dei Giovi. Auto abbandonata tra Limbiate e Varedo, prestanome scappa a piedi Tutto è partito da un’auto ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il ... Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 15 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Autota sul ciglio della strada, la pattuglia dellachee la figa atra. È la sequenza di azioni che in tanti hanno notato sabato pomeriggio a ridosso della Statale dei Giovi. Autota traTutto è partito da un’auto ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il ...

marco1sostegni : @gaetanocappelli @GcristianoD Detto così poi ci arriva la polizia in casa. Diciamo che un mio conoscente trova snob… - picchiasebino05 : Quando arriva la polizia messicana antigay?#90giorniperinnamorarsi - chia231180 : Se guardiamo un derby vicini io e @RobySgabe arriva la polizia. - Assodispada : RT @luigimaida: @AlekosPrete In Italia è così, la Polizia è forte con i deboli e debole con i forti. Si accaniscono contro chi non arriva a… - Fiorellalio : RT @Sarita_Libre: La polizia libica è entrata nella casa di una rifugiata che conosco a Tripoli, una ragazza che sopravvive aspettando un'e… -