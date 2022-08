Una Vita: Intervista A David V. Muro, L’Interprete Di Servante! (Di domenica 14 agosto 2022) Una Vita: David V. Muro, l’attore che interpreta Servante nella soap, ha rilasciato un’Intervista in Italia parlando del suo personaggio e della sua esperienza nella telenovela… Una Vita sta volgendo al termine anche in Italia e, nei prossimi mesi, andrà in onda la puntata finale che chiuderà per sempre le vicende della soap. Il pubblico italiano si è affezionato moltissimo ai protagonisti ed anche ai relativi attori. David V. Muro, l’attore che nella soap veste i panni di Servante, ha rilasciato un’Intervista proprio per l’Italia in cui ha parlato del suo personaggio, di ciò che lo differenzia da Servante e della sua esperienza con la soap. Una Vita: David V. Muro parla di Servante e della sua ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 14 agosto 2022) UnaV., l’attore che interpreta Servante nella soap, ha rilasciato un’in Italia parlando del suo personaggio e della sua esperienza nella telenovela… Unasta volgendo al termine anche in Italia e, nei prossimi mesi, andrà in onda la puntata finale che chiuderà per sempre le vicende della soap. Il pubblico italiano si è affezionato moltissimo ai protagonisti ed anche ai relativi attori.V., l’attore che nella soap veste i panni di Servante, ha rilasciato un’proprio per l’Italia in cui ha parlato del suo personaggio, di ciò che lo differenzia da Servante e della sua esperienza con la soap. UnaV.parla di Servante e della sua ...

