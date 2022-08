Spezia-Empoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023 (Di domenica 14 agosto 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Spezia-Empoli, match valido per la prima giornata di Serie A 2022/2023. Al Picco è già tempo di quello che potrebbe essere considerato come uno scontro salvezza ante litteram: i liguri e i toscani, infatti, sono tra le candidate a sudarsela fino in fondo, ma vogliono provare a mettersi al sicuro. Una vittoria all’esordio è quel che serve, appuntamento alle ore 20.45 di domenica 14 agosto. Spezia-Empoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Federico Peluso. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 agosto 2022) Ile isudi, match valido per la prima giornata di. Al Picco è già tempo di quello che potrebbe essere considerato come uno scontro salvezza ante litteram: i liguri e i toscani, infatti, sono tra le candidate a sudarsela fino in fondo, ma vogliono provare a mettersi al sicuro. Una vittoria all’esordio è quel che serve, appuntamento alle ore 20.45 di domenica 14 agosto.sarà visibile sucon la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Federico Peluso. SportFace.

Boboj29 : Partite di oggi 14/08/22 h 20,45 Salernitana-Roma , I campani vorrebbero ripetere il miracolo del campionato scorso… - Ftbnews24 : Spezia-Empoli Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta Live #SerieA - valla_invicta : #SerieA | Partidos Domingo (Primera Fecha): - Fiorentina vs Cremonese 13:30 - Lazio vs Bologna 13:30 - Salernitana… - EddyJordan18 : @geolierkk @kierrepalulone Perché l'Empoli ha dimostrato di saper fare bene la scorsa stagione poi contro lo Spezia e vittoria assicurata - geolierkk : @EddyJordan18 @kierrepalulone Eddy perché spezia Empoli 2? -