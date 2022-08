Roma, Mancini: “La prima è sempre insidiosa. Un altro difensore in rosa? ben venga” (Di domenica 14 agosto 2022) “La prima di campionato è sempre insidiosa. Potevamo segnare due gol in più ma siamo stati bravi a difenderci. Speriamo di buttarla dentro nelle prossime partite. Mercato? Ben venga un nuovo difensore per migliorare la rosa, la concorrenza aiuta”. Lo ha detto il difensore della Roma, Gianluca Mancini dopo la vittoria per 1-0 sul campo della Salernitana all’esordio stagionale. Dopo il trionfo in Conference League, c’è più maturità: “Vincere aiuta a vincere. Giochiamo partita per partita sapendo che il percorso sarà tortuoso. La rosa è ampia con giocatori forti, ce la giocheremo”. E sui nuovi arrivi: “Tutti bravi ragazzi e gente che ha vinto tantissimo. Stanno dando tanto a questa squadra”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 agosto 2022) “Ladi campionato è. Potevamo segnare due gol in più ma siamo stati bravi a difenderci. Speriamo di buttarla dentro nelle prossime partite. Mercato? Benun nuovoper migliorare la, la concorrenza aiuta”. Lo ha detto ildella, Gianlucadopo la vittoria per 1-0 sul campo della Salernitana all’esordio stagionale. Dopo il trionfo in Conference League, c’è più maturità: “Vincere aiuta a vincere. Giochiamo partita per partita sapendo che il percorso sarà tortuoso. Laè ampia con giocatori forti, ce la giocheremo”. E sui nuovi arrivi: “Tutti bravi ragazzi e gente che ha vinto tantissimo. Stanno dando tanto a questa squadra”. SportFace.

