Prima un tumore, poi la malattia rara e le lunghe liste d'attesa: «Tutto a pagamento. O mi curo o mangio» (Di domenica 14 agosto 2022) L'odissea di Anna, malata oncologica, colpita anche da un'altra malattia rara, è un po' l'odissea di quanti a Taranto devono fare i conti con il cancro e le lunghe liste d'attesa per una visita specialistica o esami specifici. Spesso le direttive dell'Asl ai medici di base non combaciano con quanto previsto dai codici esenzione per patologia, tanto che per usufruire di esami e visite specialistiche gratuite, tocca aspettare tempi che un malato non può permettersi. L'unica strada è quella delle visite ambulatoriali a pagamento, disponibili da subito e spesso a prezzi che non tutti possono affrontare. Questo, in estrema sintesi, è il dramma che stanno vivendo Rocco e Anna, una coppia di 50enni tarantini, che da anni lotta contro una burocrazia e un sistema sanitario che non ...

