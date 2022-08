Ponte Morandi: Conte, 'ancora dolore e rabbia, Paese attende giustizia' (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - "Sono passati quattro anni, ma il dolore e la rabbia per la tragedia del Ponte Morandi non sono scalfiti dal tempo. Il mio pensiero oggi va alle 43 vittime, alle loro famiglie, ai loro cari, ad un intero Paese che ancora attende sia fatta giustizia". Lo scrive su Twitter Giuseppe Conte. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - "Sono passati quattro anni, ma ile laper la tragedia delnon sono scalfiti dal tempo. Il mio pensiero oggi va alle 43 vittime, alle loro famiglie, ai loro cari, ad un interochesia fatta". Lo scrive su Twitter Giuseppe

GiuseppeConteIT : Sono passati quattro anni, ma il dolore e la rabbia per la tragedia del Ponte Morandi non sono scalfiti dal tempo.… - Agenzia_Ansa : SPECIALE | Quattro anni fa alle 11.36 crollava a Genova il viadotto del Polcevera, facendo 43 vittime. Oggi il pont… - fattoquotidiano : Il crollo del Ponte e i verbali inediti degli ex ministri - Sicilianodoc7 : RT @PalermoToday: Quattro anni fa il crollo del ponte Morandi, una ferita ancora aperta: 'Sia fatta giustizia' - Marcos_5408 : RT @GiuseppeConteIT: Sono passati quattro anni, ma il dolore e la rabbia per la tragedia del Ponte Morandi non sono scalfiti dal tempo. Il… -