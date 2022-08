Nove secoli senza una gondoliera a Venezia. E in 104 Paesi alcuni mestieri sono ancora vietati (Di domenica 14 agosto 2022) Novecento anni. Da così tanto tempo regnava a Venezia il feudo maschile nel mondo delle gondole. Un mestiere accusato da più parti di sessismo, fino a quando il 13 agosto 2010, non avvenne una svolta storica. Nella classifica stilata 12 anni fa dall’amministrazione comunale compariva, per la prima volta nella storia della città, il nome di una donna: Giorgia Boscolo. Che aveva superato l’ultima prova diventando la prima donna ad essere dichiarata ufficialmente gondoliera. Era molto giovane, aveva 24 anni, e già da allora si divideva tra i canali, il remo e la famiglia, visto che era già mamma di due bambini. Giorgia aveva aperto la strada della parità di genere anche in laguna, e altre hanno seguito il suo esempio. Gioia Monti è stata la seconda gondoliera della storia, “figlia d’arte” e anche lei mamma. Ultimamente la ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 14 agosto 2022)cento anni. Da così tanto tempo regnava ail feudo maschile nel mondo delle gondole. Un mestiere accusato da più parti di sessismo, fino a quando il 13 agosto 2010, non avvenne una svolta storica. Nella classifica stilata 12 anni fa dall’amministrazione comunale compariva, per la prima volta nella storia della città, il nome di una donna: Giorgia Boscolo. Che aveva superato l’ultima prova diventando la prima donna ad essere dichiarata ufficialmente. Era molto giovane, aveva 24 anni, e già da allora si divideva tra i canali, il remo e la famiglia, visto che era già mamma di due bambini. Giorgia aveva aperto la strada della parità di genere anche in laguna, e altre hanno seguito il suo esempio. Gioia Monti è stata la secondadella storia, “figlia d’arte” e anche lei mamma. Ultimamente la ...

