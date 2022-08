Ndombele al Napoli: cifre e visite mediche, De Laurentiis sta per chiudere un affare da applausi (Di domenica 14 agosto 2022) Tanguy Ndombele al Napoli, l’affare è in chiusura: prestito oneroso a 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 16,5 milioni di euro. Non va dimenticato che il Tottenham ha acquistato il giocatore dal Lione per 65 milioni di euro solo due stagioni fa. Il giocatore classe 1996 non ha mai veramente sfondato a Londra, ma le sue qualità tecniche e fisiche sono fuori da ogni dubbio. Ulteriori dettagli su Ndombele al Napoli vengono dati da Lei bombe di Vlad, che fa sapere come il giocatore sia pronto a sostenere le visite mediche il 16 agosto a Villa Stuart. Inoltre il Tottenham è pronto a pagare l’ingaggio di Ndombele per il 70% mente nel caso il giocatore sia riscattato nel 2023, allora si spalmerà la restante parte di ingaggio fino al 2028. In ogni ... Leggi su napolipiu (Di domenica 14 agosto 2022) Tanguyal, l’è in chiusura: prestito oneroso a 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 16,5 milioni di euro. Non va dimenticato che il Tottenham ha acquistato il giocatore dal Lione per 65 milioni di euro solo due stagioni fa. Il giocatore classe 1996 non ha mai veramente sfondato a Londra, ma le sue qualità tecniche e fisiche sono fuori da ogni dubbio. Ulteriori dettagli sualvengono dati da Lei bombe di Vlad, che fa sapere come il giocatore sia pronto a sostenere leil 16 agosto a Villa Stuart. Inoltre il Tottenham è pronto a pagare l’ingaggio diper il 70% mente nel caso il giocatore sia riscattato nel 2023, allora si spalmerà la restante parte di ingaggio fino al 2028. In ogni ...

