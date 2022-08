Italia | dimentica il bar aperto di notte | la mattina trova un biglietto che spiazza tutti

MarilandTorino : Chiude il bar ma dimentica la porta aperta. La mattina dopo trova una «sorpresa» sul bancone - Corry08101961 : Chiude il bar ma dimentica la porta aperta. La mattina dopo trova una «sorpresa» sul bancone - cafifal : Chiude il bar ma dimentica la porta aperta. La mattina dopo trova una «sorpresa» sul bancone - udcandrano : RT @AntonioDePoli: Il #14agosto di quattro anni fa la tragedia del #PonteMorandi a #Genova. In questa giornata con una preghiera intendo s… - shevathas : @MauroV1968 Ho letto. Dimentica che abbiamo avuto mortalità più alta e dimentica anche il colpevole ritardo con cui… -

la Repubblica

... è prima di tutto buonsenso', rivendica il documento dem peril quale 'chi è figlio di genitori stranieri e completa un ciclo di studi indiventa cittadino italiano'. Altro tema caldo sul quale ...Lungi dal giudicare che questo sia o sia stato un bene o un male per una nazione come l', ... Ma anche Giuseppe Conte, quando dichiara che la Meloni va a Washington a prendere ordini,... Quei cinque no di Fratelli d'Italia al Recovery che l'Europa non dimentica A novembre si terranno le elezioni generali per il Consiglio dei rappresentanti del Bahrein, l'unico organo che può essere eletto direttamente dai cittadini del regno. Sono in corso guerre e crisi gra ...L’attrice 95enne, sarà candidata al Senato come capolista, in diverse circoscrizioni, sia in quella del Lazio con Latina, che nella Sicilia orientale e nel Veneto, con la lista che riunisce Partito co ...