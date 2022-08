Ginnastica, Gadirova strozza l’urlo di Maggio e Andreoli: argento e bronzo agli Europei, le azzurre meritavano la doppietta (Di domenica 14 agosto 2022) l’urlo è stato strozzato in gola. L’Italia sognava una spettacolare doppietta al corpo libero in chiusura degli Europei 2022 di Ginnastica artistica ed è andata a un passo dall’apoteosi all’OlympiaHalle di Monaco, ma la britannica Jessica Gadirova ha tramortito le azzurre con il suo esercizio in chiusura dell’atto conclusivo. Martina Maggio si è messa al collo l’argento con 13.933 (5.7 la nota di partenza), Angela Andreoli conquista il bronzo con 13.866 (5.8 il D Score), mentre la britannica trionfa con un netto 14.000 (5.7). Oggettivamente ci è sembrato un verdetto un po’ ingiusto nei confronti delle ragazze del DT Enrico Casella, che hanno confezionato due esercizi sontuosi in termini di acrobatica ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022)è statoto in gola. L’Italia sognava una spettacolareal corpo libero in chiusura degli2022 diartistica ed è andata a un passo dall’apoteosi all’OlympiaHalle di Monaco, ma la britannica Jessicaha tramortito lecon il suo esercizio in chiusura dell’atto conclusivo. Martinasi è messa al collo l’con 13.933 (5.7 la nota di partenza), Angelaconquista ilcon 13.866 (5.8 il D Score), mentre la britannica trionfa con un netto 14.000 (5.7). Oggettivamente ci è sembrato un verdetto un po’ ingiusto nei confronti delle ragazze del DT Enrico Casella, che hanno confezionato due esercizi sontuosi in termini di acrobatica ...

nicodiangevlo : io non odio la ginnastica delle gemelle gadirova come moltx di voi, ma in questo caso martina secondo me è stata pi… - Eurosport_IT : Le avversarie non fanno così paura come al solito ?? #GinnasticaArtistica - zazoomblog : Ginnastica Enrico Casella: “Italia meglio del previsto in allenamento. Le Gadirova? In ritardo di preparazione” -… -