Francesca Fialdini avvolta nel dolore | l’ultimo saluto commuove

(Di domenica 14 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un periodo non semplice per. La conduttrice sui social ha manifestato tutto il suoper la dolorosa scomparsa dei giorni scorsi. Il suo messaggiotutti. La giornalista è sempre presente sui suoi canali social dove condivide spesso fatti di attualità e storie di persone che ha incontrato lungo la sua strada.

A distanza di qualche tempo dal racconto del dramma che è costretta a vivere sua cugina,si è mostrata piuttosto addolorata per la scomparsa di un giovane donna che ha conosciuto molto bene in uno dei suoi programmi. Si tratta di Giada, che purtroppo ha perso la sua ...in lacrime ed addolorata oggi ha partecipato alle sue esequie per salutare per l'ultima volta la giovane ed ha voluto affidare ad Instagram il suo ultimo addio alla ragazza. La ...Francesca Fialdini fortemente addolorata per la scomparsa di Giada: "Ha perso la sua battaglia", l'ultimo saluto straziante.