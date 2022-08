Elezioni, Cappato presenta la lista Referendum e Democrazia: Raccoglieremo firme in digitale (Di domenica 14 agosto 2022) “La lista Referendum e Democrazia con Cappato ha una sola priorità, la Democrazia. Utilizzare gli strumenti della tecnologia per rivitalizzare la Democrazia a partire dalla firma digitale. Noi Raccoglieremo tutte le firme con firma digitale”, le parole di Marco Cappato al Viminale dopo aver depositato il simbolo di “Referendum e Democrazia con Cappato”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 agosto 2022) “Laconha una sola priorità, la. Utilizzare gli strumenti della tecnologia per rivitalizzare laa partire dalla firma. Noitutte lecon firma”, le parole di Marcoal Viminale dopo aver depositato il simbolo di “con”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

fattoquotidiano : Elezioni, Cappato presenta il simbolo del suo movimento e si appella a Draghi: “Intervenga per aprire alle firme on… - fattoquotidiano : Cappato a La7: “I partiti non si occupano di diritti e ambiente perché non devono raccogliere le firme per le elezi… - CosmoMadame : RT @marco_medico: Perchè sostengo la lista “Referendum e Democrazia con Cappato”. Ho sempre scelto di non astenermi e votare alle elezioni… - simonetti_lina : RT @andreacantelmo8: #Cappato ha depositato il simbolo al Viminale per le elezioni politiche e intende raccogliere le firme necessarie solo… - pvsassone : RT @andreacantelmo8: #Cappato ha depositato il simbolo al Viminale per le elezioni politiche e intende raccogliere le firme necessarie solo… -